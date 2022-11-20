Во Всеволожском районе 40 аварийных бригад работают над подключением домов к газу

Над подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе работают 40 аварийных бригад газовых служб. Дополнительные бригады направлены из Выборгского и Приозерского районов.

Районная администрация также организовала инструктаж своих сотрудников для кратного увеличения количества бригад. Об этом сообщает Александр Дрозденко в своемtg-канале.

Отмечается, что при подключении в приоритете многоквартирные дома и соцобъекты и только потом частный сектор. Территория поделена на кварталы, которые закреплены за каждой бригадой.

«Максимально быстро будут проверены и безопасно подключены все адреса», — отметил глава региона.

Напомним, 19 ноября в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. Участок был оперативно отключен. Сейчас все котельные Всеволожского района подключены к газу.