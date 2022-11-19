Фото, видео: возгорание на газопроводе возле Всеволожска – все, что известно к этому часу

О возгорании на газопроводе между микрорайоном Бернгардовка и Ковалево стало известно 19 ноября около 15:30. Пользователи социальных сетей стали делиться видеозаписями столба огня, возносившегося к небу.

Фото: соцсети

МЧС России установило предварительную причину происшествия – возгорание произошло из-за разгерметизации газопровода.

С первых минут происшествия ситуацию взял на контроль губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сообщил, что газопровод был перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады приступят к ремонту. К месту происшествия направлена пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу. Открытое горение было ликвидировано около 18:30.

Из-за возгорания газопровода пришлось отключить ГРС «Восточная». К ней подключены населенные пункты возле Всеволожска. Котельные переводятся на резервный вид топлива. Процесс переключения небыстрый, требует настройки и перезапуска.

На место выехали следователи и криминалисты регионального СК России по Ленинградской области. По факту горения газопровода организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Прокуратура Ленинградской области также организовала проверку. Для координации деятельности аварийных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Сергей Жуковский.

Ожидается, что газ вернется в частный сектор Всеволожского района около 23:00 по Мск, когда газораспределительные станции, которые пришлось отключить после разгерметизации газопровода, перейдут на резервную нитку газоснабжения.