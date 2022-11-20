В ДНР отправилась очередная партия гуманитарной помощи из Ленобласти и Петербурга

В воскресенье, 20 ноября, в ДНР была отправлена новая партия гуманитарной помощи из Петербурга и Ленобласти.

Волонтеры собрали для мирных жителей и бойцов продукты, одежду, медикаменты и многое другое. По словам руководителя патриотического центра «Ленинградский доброволец» Германа Владимирова, волонтеры держат связь с бойцами на передовой, что позволяет собирать и отправлять самые необходимые и нужные товары.

Фото: 47channel.ru