В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Редакция ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — лейтенант Наби Койчакаев.

Командир минометного расчета лейтенант Наби Койчакаев участвовал в освобождении одного из населенных пунктов. В боях он обнаружил, а затем вместе с двумя своими подчиненным задержал троих боевиков, укрывающихся в жилом здании. Они вели наблюдение за перемещением российских войск.

Задержанные были переданы командованию. От них были получены ценные сведения о месте дислокации, численности и командире украинской диверсионно-разведывательной группы, которая готовила провокацию в отношении подразделений ВС РФ.

Спустя несколько дней Наби Койчакаев получил задачу выдвинуться в назначенный район и поддержать минометным огнем наступление российских войск на одном из стратегически важных направлений. В ходе боя он получил тяжелое ранение в ногу, но, невзирая на это, не покинул позиции и продолжал командовать своим расчетом до подхода основных сил.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга лейтенант Койчакаев награжден орденом Мужества.