Жителям Всеволожского района обещают вернуть газ до конца дня

Специалисты предпринимают все меры, чтобы восстановить газоснабжение всех потребителей во Всеволожском районе Ленобласти до конца дня.

По последним данным, подключено 17 567 абонентов в многоквартирных и частных домах и 152 организации. Всего же предстоит подключить 62 140 абонентов и 354 предприятия. Все 16 котельных уже подключены, рассказали в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Ленинградской области».

Видео: Газпром газораспределение Ленинградской области

Как рассказали в компании, повторный пуск газа после отключения является технически сложным процессом и требует максимального соблюдения техники безопасности. Жителей, у которых в настоящее время отсутствует газоснабжение, просят перекрыть краны подачи газа перед газовыми приборами. Жителям частных домов перекрытие кранов необходимо произвести на фасаде жилого дома на вводе газопровода в дом и далее ожидать сотрудников аварийной службы газораспределительной организации.

Категорически запрещается самостоятельно открывать краны до момента пуска газа, добавили в компании.