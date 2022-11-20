Следком опубликовал кадры с места ЧП на газопроводе под Всеволожском

Сотрудники Следственного комитета Ленобласти продолжают работать на месте взрыва газопровода «Белоусово – Ленинград» во Всеволожском районе, горевшего накануне вечером.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Доследственная проверка организована по статье о «Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, 19 ноября в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. Участок был оперативно отключен. Сейчас все котельные Всеволожского района подключены к газу. Сейчас над подключением домов к газу работают 40 аварийных бригад.