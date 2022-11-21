Как минимум четыре автомобиля оказались в кювете.

По информации 78.ru, днем, 20 ноября, на трассе Вырица-Новинка произошла массовая авария.

— Не известно, было ли это единовременное ДТП или машины слетели с дороги в разное время суток, — сообщает издание.

Очевидцы отмечают, что причиной аварии могла стать гололедица. Информации о пострадавших на данный момент нет.