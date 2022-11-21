Как минимум четыре автомобиля оказались в кювете.
По информации 78.ru, днем, 20 ноября, на трассе Вырица-Новинка произошла массовая авария.
— Не известно, было ли это единовременное ДТП или машины слетели с дороги в разное время суток, — сообщает издание.
Очевидцы отмечают, что причиной аварии могла стать гололедица. Информации о пострадавших на данный момент нет.
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