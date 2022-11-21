Во Всеволожском районе восстановили газоснабжение 95% жилых домов

Во Всеволожском районе Ленобласти восстановили 95% отключений после аварии на газопроводе «Белоусово – Ленинград».
«Спасибо специалистам, которые все выходные работали день и ночь. Скоро дожмём до 100%. Пишите, где пока еще проблема», — написал в своем tg-канале глава Всеволожского района Андрей Низовский.
Он также напомнил про технику безопасности. Категорически запрещается самостоятельно открывать краны до момента пуска газа.
Жителей, у которых в настоящее время отсутствует газоснабжение, просят перекрыть краны подачи газа перед газовыми приборами. Жителям частных домов перекрытие кранов необходимо произвести на фасаде жилого дома на вводе газопровода в дом и далее ожидать сотрудников аварийной службы газораспределительной организации.
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20.11.2022 69