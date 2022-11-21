Мужчину задержали после смертельного падения женщины из окна в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в Приморском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина после падения 30-летней женщины из окна дома 20 ноября.  

Женщина выпала с пятого этажа и скончалась от полученных травм. В квартире в это время находился мужчина в неадекватном состоянии. Полицейские вскрыли дверь и задержали его.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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16.05.2022 4756
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