Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм 21 ноября.

В период с 14 по 20 ноября 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 18 раз, в том числе:

  • к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 1 раз (погиб 1 человек);
  • к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 8 раз (погиб 1 человек).
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