Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм 21 ноября.
В период с 14 по 20 ноября 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 18 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 1 раз (погиб 1 человек);
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 8 раз (погиб 1 человек).
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21.11.2022 13