В Госдуме отклонили поправки о запрете пропаганды насилия в компьютерных играх

Думский комитет по информполитике отклонил поправку о запрете пропаганды насилия в видеоиграх.

Об этом 21 ноября стало известно РИА Новости. Как оказалось, комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал парламенту отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.

Под запрет должны были попасть те игры, где присутствовали жестокость, насилие, порнография, а также ненормативная лексика.