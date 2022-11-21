В Госдуме отклонили поправки о запрете пропаганды насилия в компьютерных играх

Автор: Анастасия Щербакова
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Думский комитет по информполитике отклонил поправку о запрете пропаганды насилия в видеоиграх.

Об этом 21 ноября стало известно РИА Новости. Как оказалось, комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал парламенту отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.

Под запрет должны были попасть те игры, где присутствовали жестокость, насилие, порнография, а также ненормативная лексика.

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11.11.2022 165
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