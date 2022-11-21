В дом Бокситогорска вернут тепло после обращения к Александру Дрозденко

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области к Александру Дрозденко обратилась жительница многоквартирного дома в Бокситогорске.

Женщина пожаловалась на то, что у некоторых жильцов отопление есть, а у некоторых – практически нет. Александр Дрозденко ответил, что для этого на место отправляют бригаду, которая должна установить причину отсутствия тепла в квартирах.

Также проблема заключается в УК, которая не обеспечила систему отопления. Сейчас уже начались технические и организационные мероприятия по устранению данной проблемы.

«Не хотят работать – не надо. Пусть лучше уйдут», – высказался Александр Дрозденко о недобросовестной УК