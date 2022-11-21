Съезд в поселке Кутузовское приведут в порядок в 2023 году

Житель Приозерского района во время «прямой» линии пожаловался Александру Дрозденко на разбитую дорогу в поселке Кутузовское.

«Очень долго ждем ремонта дороги. Изначально она даже на балансе не была, после звонка вам, Александр Юрьевич, ее поставили на баланс. Но хотелось бы узнать, когда ее приведут в порядок», — задал вопрос житель Приозерского района.

Глава региона отметил, что один из участков дороги был заасфальтирован в текущем году, ремонт другого запланирован на 2023 год, не позднее ноября месяца. Сейчас идет согласование проекта.