Съезд в поселке Кутузовское приведут в порядок в 2023 году

Житель Приозерского района во время «прямой» линии пожаловался Александру Дрозденко на разбитую дорогу в поселке Кутузовское.
«Очень долго ждем ремонта дороги. Изначально она даже на балансе не была, после звонка вам, Александр Юрьевич, ее поставили на баланс. Но хотелось бы узнать, когда ее приведут в порядок», — задал вопрос житель Приозерского района.
Глава региона отметил, что один из участков дороги был заасфальтирован в текущем году, ремонт другого запланирован на 2023 год, не позднее ноября месяца. Сейчас идет согласование проекта.
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