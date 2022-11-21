Ветхий дом в Подпорожье окончательно расселят в 2023 году

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области к Александру Дрозденко обратилась Галина К. из Подпорожья. Она сообщила, что на сегодняшний день только половину жильцов из их ветхого аварийного дома на улице Механической, 6, переселили.

Женщина хотела узнать, почему так происходит и когда переселят всех. Александр Дрозденко попросил прояснить ситуацию главу администрации.

«Изначально дом стоял на переселение в следующем году, но часть жильцов переселили в 2021-м – шесть квартир. В 2023 году люди получат новые квартиры», – рассказал Александр Кялин

Губернатор, выслушав его, заявил: «В будущем году точно получите новую квартиру, я вам это гарантирую».