В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области к Александру Дрозденко обратилась жительница микрорайона «Березки» во Всеволожском районе. Ранее она уже обращалась к главе региона, и он тогда помог решить вопрос.

Теперь женщина обратилась по вопросу водоснабжения в частном секторе. Застройщик, который обещал комфорт, теперь проживает не в России и не собирается выполнять обязательства.

«Бурение скважин невозможно, так как высокое содержание железа в воде. Писали письма в администрацию. Даже в 2019 году были выделены средства на создание водопровода, но в итоге все перенесли на другие годы. При этом раньше хоть привозили воду, однако сейчас и этого нет», – сообщила женщина

Александр Дрозденко отметил, что уже идут переговоры с другими застройщиками, которые способны провести воду к домам. Пока в микрорайон вновь начнут подвозить воду.