ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Даниил Иванов.

Гвардии рядовой Даниил Иванов в составе группы десантников

участвовал в освобождении одного из населенных пунктов.

Украинские националисты, усиленные иностранными

наемниками, оказывали при отступлении ожесточенное

сопротивление.

Продвигаясь по улицам, Даниил Иванов обнаружил в одном из

зданий троих боевиков и взял их плен. Впоследствии

задержанные выдали важные сведения об устроенных в

данном районе фортификационных сооружениях.

В ходе уличных боев украинские националисты, несмотря на

свое превосходство в численности, не смогли удержать

занятые позиции. Понеся потери, они оставили населенный

пункт и отступили в укрепрайон, оборудованный рядом с

поселком.

Дождавшись подкрепления, группа десантников приступила к

штурму опорного пункта противника. В сражении, которое

длилось около суток, Даниил Иванов, действуя смело и

решительно, огнем из штатного оружия уничтожал боевиков. В

конце концов вооруженные формирования украинских

националистов, взятые российскими десантниками в кольцо,

были полностью ликвидированы.