ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Даниил Иванов.
Гвардии рядовой Даниил Иванов в составе группы десантников
участвовал в освобождении одного из населенных пунктов.
Украинские националисты, усиленные иностранными
наемниками, оказывали при отступлении ожесточенное
сопротивление.
Продвигаясь по улицам, Даниил Иванов обнаружил в одном из
зданий троих боевиков и взял их плен. Впоследствии
задержанные выдали важные сведения об устроенных в
данном районе фортификационных сооружениях.
В ходе уличных боев украинские националисты, несмотря на
свое превосходство в численности, не смогли удержать
занятые позиции. Понеся потери, они оставили населенный
пункт и отступили в укрепрайон, оборудованный рядом с
поселком.
Дождавшись подкрепления, группа десантников приступила к
штурму опорного пункта противника. В сражении, которое
длилось около суток, Даниил Иванов, действуя смело и
решительно, огнем из штатного оружия уничтожал боевиков. В
конце концов вооруженные формирования украинских
националистов, взятые российскими десантниками в кольцо,
были полностью ликвидированы.