Новый аэродром в Антарктиде назван в честь футбольного клуба из Петербурга

Как сообщает Neva.Today, новая взлетно-посадочная полоса для тяжелых транспортных самолетов в Антарктиде, построенная специалистами из Санкт-Петербурга, носит название «Зенит».

По словам начальника Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Клепикова, идея о таком названии для аэродрома была принята сразу. Ведь большая часть полярников — из Санкт-Петербурга.

Новый аэродром позволит увеличить сроки сезонных работ и расширить масштаб деятельности Российской антарктической экспедиции.