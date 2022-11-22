Новый аэродром в Антарктиде назван в честь футбольного клуба из Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Neva.Today, новая взлетно-посадочная полоса для тяжелых транспортных самолетов в Антарктиде, построенная специалистами из Санкт-Петербурга, носит название «Зенит».

По словам начальника Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Клепикова, идея о таком названии для аэродрома была принята сразу. Ведь большая часть полярников — из Санкт-Петербурга.

Новый аэродром позволит увеличить сроки сезонных работ и расширить масштаб деятельности Российской антарктической экспедиции.

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