ФосАгро задает новые стандарты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

IV Всероссийский конкурс лучших природоохранных практик «Надежный партнёр – Экология» определил победителей. ФосАгро стала первой в номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Организатор конкурса – Ассоциация «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Конкурс нацелен на содействие в реализации Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик, которые затем будут «растиражированы» и масштабированы по всей стране. Заявленный ФосАгро на конкурс «Проект повышения энергоэффективности: утилизация пара на теплоэлектроцентрали на примере Волховского филиала» предусматривает сокращение эмиссии парниковых газов, за счет использования вторичных энергоресурсов при производстве электроэнергии. А также полное обеспечение всех потребителей промышленного комплекса паром необходимых параметров.

На территории Волховского филиала АО «Апатит» запущена в опытно-промышленную эксплуатацию энергогенерирующая установка. Она должна обеспечить до 95% потребности волховского комплекса в электроэнергии. Сумма капитальных вложений составила около 3 млрд руб. Это часть большой инвестиционной программы по развитию мощностей Волховского производственного комплекса. Итогом реализации инвестпрограммы, стоимостью 34 млрд рублей, стала полная модернизация действующих производств и создание новых производств на основе наилучших доступных технологий.

«ФосАгро считает экологическую безопасность производства своим безусловным приоритетом. Успешно внедряются новые решения, реализуются проекты по разным экологическим направлениям. В 2020 году мы сформировали комплексную программу по повышению энергоэффективности, ставшую неотъемлемой частью климатической стратегии Компании. В настоящее время проект утилизации пара на Волховском промышленном комплексе находится в завершающей стадии. В 2021 году обеспеченность электроэнергией собственного производства выросла на 0,5 % и достигла 40,3 %», – отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг

Компанией был реализован комплекс мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду. Была организована бессточная схема водоснабжения, применено энергоэффективное оборудование, обеспечено использование вторичных ресурсов. Напомним, что недавно предприятия «ФосАгро» стали лауреатами отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли».