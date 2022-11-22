ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Владислав Павлов.



В ходе специальной военной операции ефрейтор Владислав

Павлов выполнял боевую задачу по тыловому снабжению

общевойсковых подразделений российских войск, ведущих

наступление на позиции украинских националистов.

Противник, стремясь сорвать доставку средств материального

обеспечения в район активного ведения боевых действий, атаковал

автомобильную колонну, в которой двигался Владислав.

В результате минометного обстрела украинских боевиков головная и

замыкающая машины были подбиты и вышли из строя. Ефрейтор

Павлов, в условиях непрекращающегося огня, по бездорожью вывел

автомобиль из зоны поражения в безопасное место.

Отогнав автомобиль на безопасное расстояние от колонны,

Владислав обнаружил двух вооруженных боевиков, скрытно

приближавшихся к колонне. Оценив ситуацию, ефрейтор Павлов

вступил в бой с националистами и прицельным огнем уничтожил

обоих боевиков.

В результате проявленной смелости и решительности Владислава

Павлова российским военнослужащим удалось отразить атаку

противника, вывезти технику из-под огня и доставить материальные

средства в назначенный район.