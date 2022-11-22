ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Владислав Павлов.
В ходе специальной военной операции ефрейтор Владислав
Павлов выполнял боевую задачу по тыловому снабжению
общевойсковых подразделений российских войск, ведущих
наступление на позиции украинских националистов.
Противник, стремясь сорвать доставку средств материального
обеспечения в район активного ведения боевых действий, атаковал
автомобильную колонну, в которой двигался Владислав.
В результате минометного обстрела украинских боевиков головная и
замыкающая машины были подбиты и вышли из строя. Ефрейтор
Павлов, в условиях непрекращающегося огня, по бездорожью вывел
автомобиль из зоны поражения в безопасное место.
Отогнав автомобиль на безопасное расстояние от колонны,
Владислав обнаружил двух вооруженных боевиков, скрытно
приближавшихся к колонне. Оценив ситуацию, ефрейтор Павлов
вступил в бой с националистами и прицельным огнем уничтожил
обоих боевиков.
В результате проявленной смелости и решительности Владислава
Павлова российским военнослужащим удалось отразить атаку
противника, вывезти технику из-под огня и доставить материальные
средства в назначенный район.