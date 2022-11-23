Житель Всеволожского района убил сожительницу ножом. С места изъяты четыре клинка и ножницы

По информации ivbg.ru, 22 ноября около 20:00 в квартире на улице Придорожной в поселке Кузьмоловский Всеволожского района 41-летний мужчина распивал спиртное с 34-летней сожительницей.
Пара поссорилась, и мужчина вонзил нож в грудь женщины. Осознав случившееся, он позвонил в службу спасения, но было поздно. Прибывшие врачи констатировали смерть.
Мужчину задержали. Решается вопрос об уголовном деле и мере пресечения. Труп направлен в морг. С места происшествия изъяты четыре ножа и ножницы.
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23.06.2022 2210