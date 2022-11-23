На Выборгском шоссе БТР врезался в пассажирский автобус

ДТП произошло утром 23 ноября на пересечении улицы Песочной и Выборгского шоссе в Петербурге.
Судя по опубликованным кадрам очевидцев, пассажирский автобус №435 поворачивал на перекрестке, когда в его заднюю часть въехал бронетранспортер. У автобуса повреждена кузовная деталь.
Фото: vk.com/spb_today
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают ГАИ и ВАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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