Фото: четверо из Пермского края украли 250 кг металла со склада во Мге

По информации ivbg.ru, представитель транспортной компании заявил о пропаже четырех металлических листов со склада возле ж/д станции Мга в Кировском районе.
Фото: МВД по СЗФО
В краже заподозрили четырех выходцев из Пермского края в возрасте 37-47 лет. Следствие полагает, что они устроились на склад рабочими и, распределив обязанности, за три дня украли на служебной машине около 250 кг металла.
Украденное сдали в ближайший пункт приема металлолома. Установлено, что трое из подозреваемых привлекались за грабеж, кражу, распитие алкоголя в неположенном месте и нарушения ПДД.
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17.10.2022 2031