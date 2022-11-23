Фото: четверо из Пермского края украли 250 кг металла со склада во Мге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, представитель транспортной компании заявил о пропаже четырех металлических листов со склада возле ж/д станции Мга в Кировском районе.

Фото: четверо из Пермского края украли 250 кг металла со склада во Мге Мга, Ленинградская область, Кировский район
Фото: четверо из Пермского края украли 250 кг металла со склада во Мге Мга, Ленинградская область, Кировский район
Фото: четверо из Пермского края украли 250 кг металла со склада во Мге Мга, Ленинградская область, Кировский район

Фото: МВД по СЗФО

В краже заподозрили четырех выходцев из Пермского края в возрасте 37-47 лет. Следствие полагает, что они устроились на склад рабочими и, распределив обязанности, за три дня украли на служебной машине около 250 кг металла.

Украденное сдали в ближайший пункт приема металлолома. Установлено, что трое из подозреваемых привлекались за грабеж, кражу, распитие алкоголя в неположенном месте и нарушения ПДД.

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17.10.2022 2031
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