Фото: четверо из Пермского края украли 250 кг металла со склада во Мге

По информации ivbg.ru, представитель транспортной компании заявил о пропаже четырех металлических листов со склада возле ж/д станции Мга в Кировском районе.

Фото: МВД по СЗФО

В краже заподозрили четырех выходцев из Пермского края в возрасте 37-47 лет. Следствие полагает, что они устроились на склад рабочими и, распределив обязанности, за три дня украли на служебной машине около 250 кг металла.

Украденное сдали в ближайший пункт приема металлолома. Установлено, что трое из подозреваемых привлекались за грабеж, кражу, распитие алкоголя в неположенном месте и нарушения ПДД.