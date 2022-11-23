Фото: девушку с партией наркотиков задержали возле Ладожского вокзала

По информации ivbg.ru, рядом с Ладожским вокзалом задержана 29-летняя жительница Кемеровской области с партией наркотиков. Полицейские заметили ее, когда находились в патруле.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Девушка не заметила правоохранителей и у них на глазах достала небольшой пакетик из-под путей. При задержании полицейские узнали, что она планировала расфасовать запрещенное вещество и сбыть его мелкими партиями через тайники-закладки.
Теперь жительнице Кемеровской области грозит лишения свободы сроком до 15 лет.
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17.11.2022 1720