Фото: девушку с партией наркотиков задержали возле Ладожского вокзала

По информации ivbg.ru, рядом с Ладожским вокзалом задержана 29-летняя жительница Кемеровской области с партией наркотиков. Полицейские заметили ее, когда находились в патруле.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Девушка не заметила правоохранителей и у них на глазах достала небольшой пакетик из-под путей. При задержании полицейские узнали, что она планировала расфасовать запрещенное вещество и сбыть его мелкими партиями через тайники-закладки.

Теперь жительнице Кемеровской области грозит лишения свободы сроком до 15 лет.