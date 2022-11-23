Автомобиль переехал мальчику руку на трамвайной остановке в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 12-летний мальчик пострадал в ДТП на пересечении Среднего проспекта и 18-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге 22 ноября.

По предварительным данным, ребенок, выходя из трамвая, споткнулся и упал на асфальт. В этот момент на его руку наехал автомобиль.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали перелом руки и повреждение мягких тканей пальцев. Водитель своей вины не признает и хотел скрыться с места ДТП. Его остановили свидетели.

Вам будет интересно
Автомобиль переехал мальчику руку на трамвайной остановке в Петербурге Санкт-Петербург
Видео: гонщик-петербуржец пожертвовал машиной и своей ногой, чтобы не сбить пешехода на зебре
В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте ночному гонщику удалось избежать столкновения на большой скорости с пешеходом на зебре, разминувшись с ним...
24.05.2022 1600
Автор