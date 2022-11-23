В Петербурге оштрафовали врача и медсестру за фиктивную вакцинацию от COVID-19

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге суд огласил приговор в отношении врача общей практики Раджаба М. и медицинской сестры Юлии К., которые выдавали фиктивные справки о вакцинации от COVID-19.

Следствие установило, что в октябре 2021 года они обеспечили выдачу фиктивных документов о прохождении вакцинации от COVID-19 нескольким пациентам, получив от них по 10 тысяч рублей.

Суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.