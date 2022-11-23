ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Александр Якутин.
Майор Александр Якутин с первых дней специальной военной
операции в сложной боевой обстановке выполнял мероприятия
военно-политической работы.
В ходе вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций
на одном из тактических направлений майор Якутин выполнял задачи
По организации работы временной администрации и налаживанию
мирной жизни в освобожденных от боевиков населенных пунктах.
В целях обеспечения безопасности мирного населения Александр
осуществлял эвакуацию гражданских лиц вглубь освобожденных
территорий.
Украинские националисты, стремясь осуществить провокацию в
отношении российских войск, артиллерийским и минометным огнем
атаковали точку сбора беженцев. Быстро сориентировавшись в
сложной обстановке, майор Якутин оперативно эвакуировал
гражданских лиц в укрытие, благодаря чему не было допущено жертв
среди местного населения.
Далее в ходе движения по маршруту колонна с беженцами
подверглась очередному обстрелу со стороны боевиков с
применением кассетных боеприпасов. Майор Якутин увел колонну с
линии огня в безопасное место, чем спас жизни гражданских.
Благодаря мужеству и отваге Александра, Якутина колонна с мирным
населением прибыла в безопасные районы без жертв.