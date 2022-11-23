ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Александр Якутин.

Майор Александр Якутин с первых дней специальной военной

операции в сложной боевой обстановке выполнял мероприятия

военно-политической работы.

В ходе вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций

на одном из тактических направлений майор Якутин выполнял задачи

По организации работы временной администрации и налаживанию

мирной жизни в освобожденных от боевиков населенных пунктах.

В целях обеспечения безопасности мирного населения Александр

осуществлял эвакуацию гражданских лиц вглубь освобожденных

территорий.

Украинские националисты, стремясь осуществить провокацию в

отношении российских войск, артиллерийским и минометным огнем

атаковали точку сбора беженцев. Быстро сориентировавшись в

сложной обстановке, майор Якутин оперативно эвакуировал

гражданских лиц в укрытие, благодаря чему не было допущено жертв

среди местного населения.

Далее в ходе движения по маршруту колонна с беженцами

подверглась очередному обстрелу со стороны боевиков с

применением кассетных боеприпасов. Майор Якутин увел колонну с

линии огня в безопасное место, чем спас жизни гражданских.

Благодаря мужеству и отваге Александра, Якутина колонна с мирным

населением прибыла в безопасные районы без жертв.