Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилиии и смены пола

Госдума России приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.

Согласно закону, реклама не должна будет содержать информацию, «пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах этого контента.

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Теперь за ЛГБТ-пропаганду гражданам придется заплатить от 50 до 400 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 800 тысяч, а юридическим лицам — от 800 тысяч до 5 млн. Пропаганда педофилии будет караться штрафом до 800 тысяч рублей для физических лиц, до 2 млн рублей для должностных лиц и до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юридических.

За распространение среди несовершеннолетних информации, способной вызвать у них желание сменить пол предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей для физических лиц, до 400 тысяч рублей для должностных лиц и до 4 млн рублей для юридических.

За подобные нарушения иностранным гражданам и людям без гражданства будет грозить выдворение за пределы РФ.