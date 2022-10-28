Новый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды: как будет работать закон в случае принятия

Накануне Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в Интернете, СМИ, литературе, аудиовизуальных сервисах.

Online47 разобрался, что будет, если закон все же примут.

Законопроект предусматривает изменение не только в Кодексе об административных правонарушениях, где появятся три новые статьи, но и в законах о СМИ, о рекламе, о господдержке кинематографии и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Поправки запрещают любую пропаганду или демонстрацию в СМИ и рекламе нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений среди россиян всех возрастов, а также распространение сведений, которые «способны вызвать у детей желание сменить пол». Фильмам и сериалам, в которых есть пропаганда нетрадиционных отношений, не будут выдавать прокатные удостоверения.

Ограничения коснутся и контента на аудиовизуальных сервисах, им придется требовать вводить специальный код или иным образом подтверждать совершеннолетие пользователя.

Поправки к закону представили почти 400 депутатов.

«Если запрет на педофилию ни у кого не вызывает никаких сомнений (вряд ли хоть один психически здоровый человек может её допустить!), то запрет пропаганды ЛГБТ обсуждали в Интернете бурно. Но, согласитесь, что так, как подчас натуралистично пытаются подать нетрадиционные отношения, походит уже на какую-то нездоровую историю. Такие западные ценности нам не нужны. Я тоже двумя руками – за, и готов всячески пропагандировать нормальную семью – с мамой и папой, — отметила депутат Госдумы от Ленобласти Ольга Занко.

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Документами устанавливаются штрафы за подобные виды нарушений. Так, за ЛГБТ-пропаганду гражданам придется заплатить от 50 до 400 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 800 тысяч, а юридическим лицам — от 800 тысяч до 5 млн. Пропаганда педофилии будет караться штрафом до 800 тысяч рублей для физических лиц, до 2 млн рублей для должностных лиц и до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юридических.

За распространение среди несовершеннолетних информации, способной вызвать у них желание сменить пол предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей для физических лиц, до 400 тысяч рублей для должностных лиц и до 4 млн рублей для юридических.

За подобные нарушения иностранным гражданам и людям без гражданства будет грозить выдворение за пределы РФ.