Доброволец из Сланцев погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Сланцевского района Ленобласти Сергей Козлов.

В четверг, 24 ноября, в храме преподобного Серафима Саровского в Сланцах состоялась церемония прощания с командиром отделения сбора и эвакуации раненых, старшим сержантом Сергеем Козловым. Похоронили его на кладбище в поселке Сосновка.

Как рассказала глава районной администрации Марина Чистова, в октябре Сергей Козлов заключил контракт и пошел добровольцем на СВО. Сам он родом из деревни Загривье, но в последние годы проживал в Сланцах вместе с женой, дочерью и сыном.