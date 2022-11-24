Доброволец из Сланцев погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Сланцевского района Ленобласти Сергей Козлов.
В четверг, 24 ноября, в храме преподобного Серафима Саровского в Сланцах состоялась церемония прощания с командиром отделения сбора и эвакуации раненых, старшим сержантом Сергеем Козловым. Похоронили его на кладбище в поселке Сосновка.
Как рассказала глава районной администрации Марина Чистова, в октябре Сергей Козлов заключил контракт и пошел добровольцем на СВО. Сам он родом из деревни Загривье, но в последние годы проживал в Сланцах вместе с женой, дочерью и сыном.
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