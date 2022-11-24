Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает смену пола без медицинских показаний. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В документе отмечается, что изменение и коррекция половой принадлежности граждан допускается только в том случае, если имеются медицинские показания на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации вместе с информированным добровольным согласием гражданина.

Кроме того, Милонов предложил разрешать совершеннолетним недееспособным гражданам менять пол только на основании решения суда.