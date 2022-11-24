ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Алексей Зудеев.
Минометный расчет старшего сержанта Алексея
Зудеева поддерживал огнем подразделения ВС
РФ, штурмующие укрепрайон украинских
националистов. В бою противник выявил
местоположение российских минометчиков и
открыл по ним огонь.
Оценив обстановку, Алексей Зудеев пришел к
выводу, что смена позиций лишит наступающих
военнослужащих минометной поддержки.
Поэтому, несмотря на попытки противника
подавить огневую точку, российский минометчик
принял решение продолжить стрельбу.
В результате украинские националисты понесли
существенные потери и, отступив, оставили
укрепленный район.