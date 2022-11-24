ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Алексей Зудеев.

Минометный расчет старшего сержанта Алексея

Зудеева поддерживал огнем подразделения ВС

РФ, штурмующие укрепрайон украинских

националистов. В бою противник выявил

местоположение российских минометчиков и

открыл по ним огонь.

Оценив обстановку, Алексей Зудеев пришел к

выводу, что смена позиций лишит наступающих

военнослужащих минометной поддержки.

Поэтому, несмотря на попытки противника

подавить огневую точку, российский минометчик

принял решение продолжить стрельбу.

В результате украинские националисты понесли

существенные потери и, отступив, оставили

укрепленный район.