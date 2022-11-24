В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Алексей Зудеев.

зудеев

Минометный расчет старшего сержанта Алексея
Зудеева поддерживал огнем подразделения ВС
РФ, штурмующие укрепрайон украинских
националистов. В бою противник выявил
местоположение российских минометчиков и
открыл по ним огонь.

Оценив обстановку, Алексей Зудеев пришел к
выводу, что смена позиций лишит наступающих
военнослужащих минометной поддержки.
Поэтому, несмотря на попытки противника
подавить огневую точку, российский минометчик
принял решение продолжить стрельбу.

В результате украинские националисты понесли
существенные потери и, отступив, оставили
укрепленный район.

Автор