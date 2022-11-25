Россиян предупредили о мощных магнитных бурях 25 и 26 ноября

Специалисты предупредили россиян о геомагнитных бурях 25 и 26 ноября.
Пик магнитных бурь придется на дневные часы в пятницу и на раннее утро субботы. Мощность вспышек может достигать четыре балла.
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут страдать общим ухудшением самочувствия, а также головными болями. Пожилым, людям, имеющим проблемы со здоровьем, рекомендуется соблюдать режим дня, выходить на свежий воздух, пить достаточное количество жидкости, сбалансировать рацион и есть меньше жирного.
Вам будет интересно
Жительница Соснового Бора в Ленобласти Юлия Лебедева родила троих идентичных близнецов, такое случается один раз на 200 млн беременностей. Об...
24.11.2022 249