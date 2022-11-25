Спасатели Ленобласти заварили бесхозные скважины для воды в двух районах

Всего было запечатано восемь объектов водозабора.

Аварийно-спасательная Служба совместно с Комитетом государственного экологического надзора заварили 25 ноября восемь бесхозных объектов водозабора во Всеволожском и Выборгском районах. Как уточнили в ведомстве, это были скважины для воды, которые не использовались.

Сейчас профильные ведомства собирает информацию о наличии подобных бесхозных скважин и других районах Ленобласти. Делается это, чтобы сохранить водные ресурсы.

Сообщить о таких объектах можно по телефону «Зеленой линии»: +7(921) 908-50-86.