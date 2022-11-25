Лжесотрудники СК похитили иностранца и заставили перевести более 7 млн рублей в Петербурге

По информации ivbg.ru, 24 ноября в полицию Санкт-Петербурга обратился 25-летний гражданин КНР. Возле парадной дома на улице Одоевского, где он проживает, к нему подошли двое неизвестных и представились сотрудниками СК.

Лжесотрудники заявили иностранцу, что им нужно проехать вместе. Довезли его до заброшенного ресторана, отвели в подвал. Там угрожали ножом и пистолетом, требовали вернуть деньги, которые якобы забрал у них его друг.

Иностранец связался со своей матерью, которая проживает в Китае, попросил ее перевести более 7 млн рублей на банковский счет похитителей. Только после того, как средства поступили, мужчину отвезли в аэропорт и отпустили.