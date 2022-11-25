Жители Кировска остались без холодной воды из-за аварийных работ

Из-за аварии на водозаборе в Кировске Ленобласти временно приостановлена подача холодной воды.
Под отключение попали жители 189 многоквартирных и 376 частных домов. Для них организовали десять пунктов подвоза воды на улицах: Энергетиков, Набережной, Новой, Советской, Ладожской, бульвар Партизанской Славы. С полным списком адресов и графиком подвоза воды можно ознакомиться по ссылке.
Работы обещают завершить до 17.00. При возникновении дополнительных вопросов жители могут обратиться в аварийно-диспетчерскую службу Леноблводоканала по телефону: 8(812) 409-00-01 или в социальных сетях.
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