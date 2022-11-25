Сергей Перминов: Успех Ленобласти в сфере туризма – результат слаженной и системной работы

Как сообщал ivbg.ru, Ленинградская область заняла второе место в туристическом рейтинге регионов за 2022 год.

Как отметил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, высокие показатели – результат слаженной и системной работы, направление которой задал Владимир Путин.

«Команда 47» и губернатор Ленинградской области последовательно с 2012 года «перепрошили» все программы развития – от маршрутной сети до новых подходов к созданию сопутствующей инфраструктуры. Во всех средах – от воды до воздуха. Отработаны межрегиональные карты и до последнего времени межстрановые», – отметил Сергей Перминов

Парламентарий напомнил, что в Ленинградской области восстанавливаются святыни, исторические памятники, создаются интерактивные гиды и цифровые копии. Усилия региона поддержали и на федеральном уровне.

«Можно не сомневаться, что и через «сарафанное радио» рассказов, постов, фотовпечатлений люди узнают о наших достопримечательных местах. И желающих становится еще больше. Хотел бы поздравить всех сопричастных и пожелать не останавливаться на достигнутом. Уверен, мы сможем еще удивить!», – резюмировал Сергей Перминов