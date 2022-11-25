Жители Петербурга будут копить долги: неутешительный прогноз эксперта из-за повышения тарифов ЖКХ

Жители Санкт-Петербурга с 1 декабря будут отдавать за коммунальные платежи на 8,5 % больше. Комитет по тарифам Петербурга утвердил увеличение стоимости на услуги ЖКХ. По данным эксперта «Невских Новостей», из-за такого решения чиновников у жителей города, вероятнее всего, будут копиться долги.

Индексация тарифов ЖКХ в Санкт-Петербурге с 1 декабря почти достигнет верхней планки, установленной для регионов страны (9 %), и составит 8,5 %. С конца 2022 года средний платеж увеличится на 235,24 рубля и составит 3001,46 рубля.

Руководитель регионального центра «ЖКХ контроль в Санкт-Петербурге» Алла Бредец рассказала, что такая индексация цен на ЖКХ вполне обоснована.

«То, что действия для поддержания ресурсников, которые сейчас правительство решило принять, наверное, это действительно все-таки обосновано в связи с тем, что в отношении нашей страны действуют санкции, и ресурсоснабжающие организации для поддержания инженерных сетей в работоспособном состоянии и для обеспечения инфраструктуры, подачи тепла, воды, газа несут дополнительные траты, и это существенно, наверное, их поддержит», – сообщила Алла Бредец

По словам эксперта, жители Санкт-Петербурга возмущены повышением стоимости обращения с ТКО. Вопросы у горожан есть и к подорожанию других услуг.

«Конечно, это никого не радует и огорчает особенно, например, действия, наверное, в данном случае, повышения стоимости на газ. Когда тот же «Газпром» во всеуслышание говорит о том, что они получили прибыль по газу, который экспортируется несмотря на уменьшение продаваемого объема. Конечно, у жителей вопросов возникает достаточно много», – сказала Алла Бредец

Изменить текущую ситуацию жители Северной столицы никак не смогут, поэтому эксперт советует горожанам с ней смириться.