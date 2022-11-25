Какие страны становятся новыми партнерами Ленобласти

Как сообщает председатель областного комитета по внешним связям Олег Коновалов, Ленинградская область ведет работу по поиску, установлению связей и сотрудничеству с дружественными странами.

«Площадку форума мы используем в первую очередь для того, чтобы лучше узнать друг друга, узнать возможности, предложения от стран-партнеров, от представителей стран БРИКС, которые участвуют в данном мероприятии. В частности, тут не только страны БРИКС, я разговаривал с представителем Алжира, они очень заинтересованы в развитии совместных программ в области образования, культуры», – заявил Олег Коновалов

Ранее основными направлениями сотрудничества Ленинградской области были европейские страны, в частности, Финляндия. Регион участвовал в программах приграничного сотрудничества.

«Приходится перестраивать наши международные связи. В приоритете, естественно, страны БРИКС. Уже более 30 лет у нас есть партнерские отношения с провинцией Хэбэй Китайской Народной Республики, в настоящее время мы выстраиваем партнерские отношения с Республикой Индия и начинаем работать с Южно-Африканской Республикой. Кроме того, площадку данного форума я рассматриваю как возможность установления каких-то партнерских отношений с представителями Бразилии», – сказал Олег Коновалов

Международный муниципальный форум стран БРИКС+ – ежегодное деловое событие, помогающее в выстраивании международного регионального и муниципального сотрудничества.