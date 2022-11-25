Прокуратура подала в суд на жительницу Санкт-Петербурга, которая уже больше года не пускает свою пожилую мать в ее же собственную квартиру дома на Итальянской улице.
В июле 2021 года дочь потерпевшей и ее сожитель поменяли замки входной двери, после чего стали игнорировать пенсионерку, просившую пустить ее хотя бы переночевать. Женщина преклонного возраста вынуждена ночевать у знакомых или в социальной гостинице.
Никаких доходов кроме пенсии у потерпевшей нет. Прокуратура намерена добиться через суд права пенсионерки на проживание в своей квартире.
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16.05.2022 4785