Прокуратура подала в суд на жительницу Санкт-Петербурга, которая уже больше года не пускает свою пожилую мать в ее же собственную квартиру дома на Итальянской улице.

В июле 2021 года дочь потерпевшей и ее сожитель поменяли замки входной двери, после чего стали игнорировать пенсионерку, просившую пустить ее хотя бы переночевать. Женщина преклонного возраста вынуждена ночевать у знакомых или в социальной гостинице.

Никаких доходов кроме пенсии у потерпевшей нет. Прокуратура намерена добиться через суд права пенсионерки на проживание в своей квартире.