Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В результате ударов по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 боевиков.

В районах Северска и Славянска ДНР уничтожено еще более 100 наемников иностранного легиона, один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе Новоселовского ЛНР. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе Стельмаховки ЛНР. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника в направлении Червонопоповки ЛНР. Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении действиями российских подразделений в районе Бахмутского отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Новодаровки Запорожской области. Противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах Петропавловки Харьковской области, Стельмаховки ЛНР, Ямполовки, Торского, Ивано-Дарьевки и Победы ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

В районе Веселого ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Камышевахи Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Мирной Долины, Вершины, Новоандреевки ДНР и Залимана ЛНР. Перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Кременной и Попасной ЛНР.