В Бразилии отдыхающие нашли останки неизвестного существа

Автор: Анастасия Щербакова
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На берега Бразилии выбросило останки кисти, напоминающих человеческую, но куда больших размеров и с меньшим числом суставов.

Как пишет New York Post, в Бразилии местные жители наткнулись на фрагмент кисти. Несмотря на сходство с человеческой рукой, даже неподготовленным взглядом можно понять, что отличий много. Зеваки стали гадать, кому может принадлежать часть тела. Частыми версиями стали русалки и НЛО.

Однако ученые успокоили местных жителей. Находка — останки морского млекопитающего. Вероятнее всего, это был дельфин.

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23.11.2022 157
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