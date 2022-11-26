В Бразилии отдыхающие нашли останки неизвестного существа

На берега Бразилии выбросило останки кисти, напоминающих человеческую, но куда больших размеров и с меньшим числом суставов.
Как пишет New York Post, в Бразилии местные жители наткнулись на фрагмент кисти. Несмотря на сходство с человеческой рукой, даже неподготовленным взглядом можно понять, что отличий много. Зеваки стали гадать, кому может принадлежать часть тела. Частыми версиями стали русалки и НЛО.
Однако ученые успокоили местных жителей. Находка — останки морского млекопитающего. Вероятнее всего, это был дельфин.
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23.11.2022 157