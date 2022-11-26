Разбили и бросили на пешеходе: в Петербурге оригинально решили закончить аренду каршеринга

Кадрами разбитого арендного авто делятся очевидцы.
В Петербурге прохожие обратили внимание на одиноко стоящий каршеринг на улице Стахановцев. Машина имеет сильные повреждения кузова. Кроме того, неизвестные бросили машину после окончания аренды посреди пешеходного перехода и на оживленном участке проезжей части.
Кадром с места событий поделились в паблике ДТП и ЧП/Санкт-Петербург.
Обстоятельства выясняются.
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14.10.2022 232