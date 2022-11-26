Разбили и бросили на пешеходе: в Петербурге оригинально решили закончить аренду каршеринга

Автор: Анастасия Щербакова
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Кадрами разбитого арендного авто делятся очевидцы.

В Петербурге прохожие обратили внимание на одиноко стоящий каршеринг на улице Стахановцев. Машина имеет сильные повреждения кузова. Кроме того, неизвестные бросили машину после окончания аренды посреди пешеходного перехода и на оживленном участке проезжей части.

Кадром с места событий поделились в паблике ДТП и ЧП/Санкт-Петербург.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Обстоятельства выясняются.

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14.10.2022 232
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