Разбили и бросили на пешеходе: в Петербурге оригинально решили закончить аренду каршеринга

Кадрами разбитого арендного авто делятся очевидцы.

В Петербурге прохожие обратили внимание на одиноко стоящий каршеринг на улице Стахановцев. Машина имеет сильные повреждения кузова. Кроме того, неизвестные бросили машину после окончания аренды посреди пешеходного перехода и на оживленном участке проезжей части.

Кадром с места событий поделились в паблике ДТП и ЧП/Санкт-Петербург.

Обстоятельства выясняются.