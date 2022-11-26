Такого не было 30 лет: синоптик рассказал об аномальном похолодании в Петербурге и Ленобласти

В регионе фиксируется аномальное для ноября понижение температуры. Подобные значения фиксировались 30 лет назад.

Как рассказал синоптик Александр Колесов, в регионе установилась нетипичная погода для ноября. Об этом специалист пишет в своем Телеграм-канале.

Так, Утром, 26 ноября, температура воздуха опустилась до -10,3 градусов, а на востоке Ленобласти — до -14…-19 градусов. Как заявил Колесов, в этом году температура воздуха ниже этой отметки наблюдалась в последний раз аж 10 марта.

При этом подобного холода этот день не было более 30 лет, предыдущий рекорд был зафиксирован 26 ноября 1987 году. Тогда температура воздуха в городе достигала -12,3 градусов.