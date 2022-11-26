В России фиксируется стремительное распространение свиного гриппа

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В России фиксируется распространение свиного гриппа H1N1, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Одним из способов обезопасить здоровье, пройти вакцинацию.
Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение, — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
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