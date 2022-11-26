В России фиксируется стремительное распространение свиного гриппа

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В России фиксируется распространение свиного гриппа H1N1, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Одним из способов обезопасить здоровье, пройти вакцинацию.

Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение, — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
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26.11.2022 138
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