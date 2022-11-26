В Ленобласти за сутки выявлено 100 случаев заражения коронавирусом

Появились новые данные по числу инфицированных Covid-19 в Ленобласти за сутки.

Как передает оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, 26 ноября на территории Ленобласти зарегистрировано 100 случаев COVID-19. ПРи этом госпитализация потребовалась семи жителям региона.

За аналогичный период выздоровело 110 пациентов. Также зафиксирован один летальный случай.