Питбули разорвали болонку на глазах у детей в Петербурге

Хозяйка убитой собаки написала заявление в полицию.

По информации издания РЕН ТВ, в Петербурге два питбуля жестоко расправились с болонкой на глазах у детей.

Нападение произошло во дворе дома №59 на Народной улице. Местные жители утверждают, что эти питбули уже не раз бросались и на других собак, а также покусали двух мужчин.

Ветеринары попытались помочь болонке, однако спасти ее не удалось.