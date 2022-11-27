Питбули разорвали болонку на глазах у детей в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Хозяйка убитой собаки написала заявление в полицию.

По информации издания РЕН ТВ, в Петербурге два питбуля жестоко расправились с болонкой на глазах у детей.

Нападение произошло во дворе дома №59 на Народной улице. Местные жители утверждают, что эти питбули уже не раз бросались и на других собак, а также покусали двух мужчин.

Ветеринары попытались помочь болонке, однако спасти ее не удалось.

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02.06.2022 692
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