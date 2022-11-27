Матери солдат попросили передать главу Ленобласти посылки своим сыновьям в зону СВО

Александр Дрозденко встретился с двумя сотрудницами Перинатального центра ЛОКБ в Гатчине, чьи сыновья служат в зоне СВО

Александр Дрозденко поручил своему специальному представителю в зоне СВО Сергею Мачинскому, участвовавшему во встрече, найти ребят и передать им посылки, а потом мамам ― весточку от сыновей.

«Сегодня Ваши сердца ― там, вместе с вашими сыновьями. Мы все хотим, чтобы побыстрее был мир, чтобы наши ребята поскорее вернулись домой. В День Матери я хочу пожелать вам, чтобы это скорее случилось», ― сказал губернатор.

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.