Володин: запрет на суррогатное материнство для иностранцев могут ввести в декабре

По словам спикера Володина, иностранцам запретят пользоваться услугой суррогатного материнства уже в начале зимы.

Решение о запрете иностранным гражданам пользоваться услугой суррогатного материнства в России может быть принято уже в начале декабря, сообщил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Торговля детьми недопустима, подчеркнул политик, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, которые были рождены таким способом. Таким образом, по мнению Володина, властям страны удастся защитить детей, введя предполагаемый запрет.

— Это является большим нелегальным бизнесом, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро, — Вячеслав Володин, спикер Госдумы.

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Он также уточнил, что такие дети очень часто становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают в однополые пары.