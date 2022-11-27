Во Всеволожском районе из частного дома сбежала пума

Содержавшееся в неволе дикое животное уже успело напасть на человека и собаку.

Днем, 27 ноября, в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о том, из частного дома в коттеджном поселке «ПриЛесный» сбежала настоящая пума.

Теперь поселок и прилегающая деревня Манушкино находятся в настоящем ужасе перед хищником.

47news управляющая коттеджным поселком Екатерина Аминова. — Говорят, сбежала из вольера. Он ее обычно выгуливал на улице на поводке, она же — как кошечка, — рассказала изданиюуправляющая коттеджным поселком Екатерина Аминова.

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Отмечается, что местные жители не раз жаловались на опасное соседство в региональное Управление природопользования, но чиновники ответили, что повлиять на ситуацию не могут.