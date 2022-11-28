Стало известно, где на 28 ноября зафиксированы 41 новый случай COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 41 человека.

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14.04.2022 2625

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+3).
  • Волосовский район: Сумино (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+2), Осельки (+1), пгт. им. Морозова (+1), Бугры (+1), Павлово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+1), Рощино (+1).
  • Гатчинский район: Борницкий Лес (+1).
  • Кировский район: Отрадное (+1), Мга (+1).
  • Ломоносовский район: СНТ Колос-2; 1 (+1).
  • Приозерский район: Красноозёрное (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+3).
  • Тихвинский район: Тихвин (+14).
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