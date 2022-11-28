По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 41 человека.
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14.04.2022 2625
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+3).
- Волосовский район: Сумино (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+2), Осельки (+1), пгт. им. Морозова (+1), Бугры (+1), Павлово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+1), Рощино (+1).
- Гатчинский район: Борницкий Лес (+1).
- Кировский район: Отрадное (+1), Мга (+1).
- Ломоносовский район: СНТ Колос-2; 1 (+1).
- Приозерский район: Красноозёрное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+14).